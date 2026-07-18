Минобороны России отчиталось об ударах по сухогрузам вблизи Одессы
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по трем сухогрузам военного назначения в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Одно судно было атаковано в порту «Южный» — оно, как заявили в ведомстве, перевозило военные грузы для ВСУ. Еще два судна были поражены на подходе к порту «Одесса».
По порту «Одесса» российская армия наносила удары сегодня утром. Там были поражены объекты для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом. Тогда же Минобороны сообщало об ударах по двум судам в порту «Черноморск».
Удары российских сил по украинским портам и судам в Черном море не являются единичным случаем. Подобные атаки, направленные на портовую инфраструктуру и безэкипажные катера, а также суда, перевозящие военные грузы, регулярно производятся Вооруженными силами России высокоточным оружием и беспилотниками. При этом объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Южном систематически указываются как цели, используемые для разгрузки и хранения предназначенных для ВСУ грузов, в том числе горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
В целом, действия обеих сторон в акватории Черного моря обострились после приостановки зерновой сделки в июле 2023 года. Тогда Минобороны России заявило, что все суда, следующие в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны-владельцы таких судов будут считаться вовлеченными в конфликт. В ответ Украина приняла аналогичные меры, объявив потенциальными военными целями суда, идущие к российским черноморским портам.
В течение продолжительного периода времени Черноморский флот РФ активно занимался уничтожением безэкипажных катеров ВСУ, которые, по сообщениям, пытались атаковать как корабли флота, так и Крым, включая Крымский мост. Эти морские дроны неоднократно ликвидировались патрульными кораблями, вертолетами и морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.