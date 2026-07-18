Минобороны России отчиталось об ударах по портам Одесса и Черноморск

Вооруженные силы России ударили по украинским портам, через которые, по версии Минобороны России, доставлялись грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, в том числе беспилотниками. В порту Одесса поражены объекты для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, следует из пресс-релиза Минобороны России.

В порту Черноморск и на переходе морем поражены два судна, которые, как считает российское Минобороны, доставляли грузы военного назначения. Еще один сухогруз был поражен в районе острова Змеиный. Кроме того, удар был нанесен по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине ракетного комплекса «Нептун-2» вблизи Рыбаковки Николаевской области.

17 июля Минобороны России отчитывалось об ударах по портам Николаев, Южный и Одесса. Были поражены сухогрузы и резервуары с горюче-смазочными материалами.