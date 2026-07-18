США ударами по мостам и дорогам изолировали важнейший порт Ирана в Бендер-Аббасе

США со вчерашнего дня наносят авиаудары по мостам в иранской провинции Хормозган. Это, по данным The Telegraph, позволило американским военным отрезать доступ к городу Бендер-Аббас — в нем расположен крупнейший в стране портовый терминал для контейнеровозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители иранского Бендер-Аббаса

Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP Жители иранского Бендер-Аббаса

Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP

С остальными частями страны Бендер-Аббас связывали мосты и железная дорога — сейчас они разрушены. Издание пишет, что портовый город оказался практически «полностью изолирован от внешнего мира». Газета пишет, что удары по мостам поднимают вопрос о нарушении Женевских конвенций: подписанты обязаны разграничивать военные и гражданские объекты. США документ подписывали.

В Бендер-Аббасе живет свыше 500 тыс. человек, город находится в 60 км от самой узкой части Ормузского пролива. Через него проходит свыше 50% поставок промышленного оборудования, потребительских товаров, а также более 90% поставок сырой нефти. По данным «Аль-Джазира», расположение города помогает иранским властям обходить американские санкции и экспортировать нефть.

В окрестностях Бендер-Аббаса расположены несколько баз КСИР. Среди них — штаб-квартира иранского ВМФ. По данным проекта Armed Conflict Location and Event Data Project, с начала военной кампании США не менее 96 раз ударили по городу.