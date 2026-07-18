FT: соцсеть Трампа запросила $100 тыс. за ранний доступ к его постам
Представители Trump Media & Technology Group (TMTG) на переговорах с потенциальными покупателями назвали сумму в $100 тыс. за ранний доступ к постам Дональда Трампа в Truth Social. Об этом сообщает Financial Times.
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За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием Truth API. Предполагается, что он заработает 1 августа и предоставит ранний доступ к публикациям американского президента. Руководство TMTG объясняло, что сообщения господина Трампа нередко влияют на динамику фондовых рынков, цен на нефть, курсов криптовалют и т. д.
FT пишет, что Уолл-стрит негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынужденно. «Если вы отстанете от новостей, вы крупно проиграете», — приводит его слова издание.
Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное. По их словам, президент США имеет «личную заинтересованность как один из крупнейших акционеров». Эксперт Юридической школы Вашингтонского университета Кэтлин Кларк назвала это «неправомерным использованием власти для заработка».
Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая Truth Social, была создана Дональдом Трампом после того, как его аккаунты были заблокированы в Twitter, Facebook и YouTube в 2022 году. Целью создания соцсети было «противостоять компаниям больших технологий из Кремниевой долины, которые используют свою силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке». TMTG стала публичной, выйдя на NASDAQ в марте 2024 года, что позволило Дональду Трампу получить около 79 млн акций объединенной компании. Этот шаг помог ему поправить финансовое положение, пошатнувшееся после ряда судебных разбирательств, хотя он не мог продать акции в течение шести месяцев из-за правил компании.
Заявления Дональда Трампа в Truth Social часто влияют на фондовые рынки, цены на нефть и курсы криптовалют. Он использует соцсеть для политических заявлений, например, призывая к немедленному прекращению огня на Украине или комментируя судебные процессы, в которых он является фигурантом. На фоне его победы на выборах акции Trump Media показали сильный рост, а его заявления также влияют на крипторынок.
Практика использования соцсети для важных сообщений, отражающихся на экономических показателях, вызывает вопросы об этике и конфликте интересов. Юристы, как и в ситуации с предложением раннего доступа к постам, подчеркивают, что Дональд Трамп, как крупный акционер TMTG, имеет личную заинтересованность в прибыли от платформы, при этом будучи публичным лицом. Это поднимает вопросы о неправомерном использовании государственной власти для личного обогащения.