Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе
Во время ночной атаки беспилотников в Ленинградской области обломки сбитого дрона упали на палубу судна в Финском заливе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По словам главы региона, за время воздушного налета средства ПВО сбили восемь беспилотников. Никто не пострадал.
«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло, — уточнил чиновник. — Данных о прочих инцидентах не поступало».
В соседней Финляндии рано утром вводили ограничения на авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Причиной стала атака БПЛА на Россию. На финской территории ущерба не зафиксировано.
Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Известны случаи, когда БПЛА были перехвачены вблизи нефтяных терминалов, например, в январе 2024 года, когда целью был Петербургский нефтеналивной терминал, и в марте 2026 года, когда дроны повредили порт Усть-Луга. Также в марте 2026 года был атакован порт Приморска с возгоранием емкости с топливом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко регулярно информирует об отражении атак БПЛА и введении режима беспилотной опасности. При этом в регионе фиксировались не только сбитые дроны, но и падения обломков, приводившие к различным повреждениям, в том числе жилых домов, и пострадавшим среди населения. Например, в июле 2026 года при массовой атаке БПЛА пострадала женщина в Волосовском районе.
На фоне атак БПЛА были введены ограничения в воздушном и водном пространстве. Например, в январе 2025 года в аэропорту Пулково вводили временные ограничения, а в июле 2026 года власти Финляндии закрыли акваторию и небо над восточной частью Финского залива. Запреты на запуск беспилотников вводились в Ленинградской и других областях с мая 2023 года.