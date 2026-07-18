Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе

Во время ночной атаки беспилотников в Ленинградской области обломки сбитого дрона упали на палубу судна в Финском заливе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, за время воздушного налета средства ПВО сбили восемь беспилотников. Никто не пострадал.

«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло, — уточнил чиновник. — Данных о прочих инцидентах не поступало».

В соседней Финляндии рано утром вводили ограничения на авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Причиной стала атака БПЛА на Россию. На финской территории ущерба не зафиксировано.