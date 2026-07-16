Новак призвал топливные компании соблюдать обязательства по северному завозу

Отраслевым компаниям стоит уделить особое внимание поставкам топлива на Крайний Север, Дальний Восток и в Сибирь. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по снабжению регионов в рамках северного завоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, особое внимание было уделено своевременной доставке необходимых ресурсов в труднодоступные населенные пункты. «Проанализировали текущую ситуацию на внутренних региональных рынках топлива, имеющиеся запасы нефтепродуктов, состояние и функционирование логистических маршрутов, работу распределительной топливной сети»,— сказал господин Новак на совещании (цитата по «Интерфаксу»).

В начале июля был введен запрет на экспорт дизельного топлива и бензина. По словам Александра Новака, это необходимо для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, власти собираются нарастить поставки топлива в регионы, говорил он журналистам.