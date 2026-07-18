ЦИК заверил списки всех 11 партий на выборах в Госдуму

Центризбирком заверил федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму, а также список кандидатов по одномандатным округам партии «Зеленые». Таким образом завершено заверение списков всех политических партий, выдвинувших кандидатов — 11 политсил.

«Заверить федеральный список ... в количестве 262 человека, выдвинутый политической партией "Зеленые"», - указано в постановлении ЦИК. Другим документом был заверен список «Зеленых» по 132 одномандатным округам.

«У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. То есть, мы с вами заверили, и завершило это заверение списков партия "Зеленые"», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова (цитата по «Интерфакс»).

Ранее были заверены списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Новых людей», «Яблока», Партии пенсионеров, «Родины» и «Партии прямой демократии». Документы на регистрацию федеральных списков к этому моменту подали ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР и «Новые люди». КПРФ накануне стала первой партией, зарегистрировавшей федеральный список.