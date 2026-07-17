ЦИК заверил список КПРФ на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал федеральный список КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму. В итоговом варианте документа остались 329 человек, — четверых участников (все были в составе региональных групп) коммунисты попросили исключить уже после заверения документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Документы хорошие, лучшие, чем когда бы то ни было», — похвалила коммунистов председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, впрочем, что в этом есть «и доля нашей заслуги». Центризбирком предпринял все меры для того, чтобы у партий «не было препятствий» в процессе регистрации, отметила глава ЦИК. Список коммунистов зарегистрирован первым из парламентский партий, добавила госпожа Памфилова и пожелала КПРФ «успешного проведения кампании».

Удостоверения кандидатов из рук лично председателя ЦИК получили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и его давний коллега по фракции Николай Харитонов. «Не первый раз вручают!» — напомнил депутат Харитонов. «И не последний», — пожелали ему из зала. «И не последний», — согласился коммунист.

«Мы избирались в Думу с первого созыва, — напомнил Геннадий Зюганов. — Таких всего трое осталось, еще Грешневиков в "Справедливой России"». На всем пути Компартия «конструктивно работала с ЦИК» и намерена делать это и дальше, заверил лидер коммунистов: «Сам факт, что сегодня при регистрации избирательная комиссия обстоятельно вела диалог с нами, свидетельствует о том, что все настроены на конструктивную работу».

Григорий Лейба, Степан Мельчаков