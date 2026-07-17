ЦИК заверил список КПРФ на выборах в Госдуму
Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал федеральный список КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму. В итоговом варианте документа остались 329 человек, — четверых участников (все были в составе региональных групп) коммунисты попросили исключить уже после заверения документов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Документы хорошие, лучшие, чем когда бы то ни было», — похвалила коммунистов председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, впрочем, что в этом есть «и доля нашей заслуги». Центризбирком предпринял все меры для того, чтобы у партий «не было препятствий» в процессе регистрации, отметила глава ЦИК. Список коммунистов зарегистрирован первым из парламентский партий, добавила госпожа Памфилова и пожелала КПРФ «успешного проведения кампании».
Удостоверения кандидатов из рук лично председателя ЦИК получили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и его давний коллега по фракции Николай Харитонов. «Не первый раз вручают!» — напомнил депутат Харитонов. «И не последний», — пожелали ему из зала. «И не последний», — согласился коммунист.
«Мы избирались в Думу с первого созыва, — напомнил Геннадий Зюганов. — Таких всего трое осталось, еще Грешневиков в "Справедливой России"». На всем пути Компартия «конструктивно работала с ЦИК» и намерена делать это и дальше, заверил лидер коммунистов: «Сам факт, что сегодня при регистрации избирательная комиссия обстоятельно вела диалог с нами, свидетельствует о том, что все настроены на конструктивную работу».
Центризбирком (ЦИК) активно занимается организацией и проведением выборов разных уровней, в том числе в Государственную Думу, и уже начал подготовку к выборам депутатов Госдумы, которые состоятся в 2026 году. 16 июня была объявлена избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Все 11 партий, планирующие участвовать в думских выборах, представили свои документы в ЦИК. Голосование обычно проходит в течение трех дней, например, с 18 по 20 сентября.
Процесс заверения списков кандидатов демонстрирует, что ЦИК ведет диалог с партиями, а также предъявляет определенные требования к их документации. Например, "Яблоко" столкнулось с замечаниями по документам 25 выдвиженцев, тогда как к КПРФ претензий не возникло. В целом, ЦИК стремится обеспечить прозрачность избирательного процесса, в том числе через разработку новой схемы одномандатных избирательных округов и контроль за соблюдением правил проведения агитации в интернете.