Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру стали системными и затрагивают не только Крым, но и другие российские регионы. Например, в Курской области неоднократные удары по электроподстанциям приводили к масштабным отключениям электроэнергии для десятков тысяч потребителей. Аналогичные проблемы с электроснабжением из-за атак со стороны ВСУ наблюдались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Ситуация с электроснабжением в Крыму осложняется с конца июня 2026 года после предыдущих атак ВСУ, которые приводили к полному или частичному блэкауту в Севастополе, Симферополе, Евпатории и других населенных пунктах. Так, 24 июня 2026 года в Севастополе наступил тотальный блэкаут, а 6 июля 2026 года произошла массированная атака, в результате которой было сбито 613 из 625 запущенных БПЛА над российскими регионами, включая Крым.

Несмотря на это, Украина неоднократно заявляла о моратории на удары по энергетическим объектам, который, по данным МИД России, ВСУ демонстративно игнорировали, совершив более 80 атак на российскую энергетическую инфраструктуру с 18 марта по 17 апреля 2025 года. Эти удары затрагивали не только электроподстанции, но и другие стратегические объекты, такие как подземное хранилище газа в Крыму.