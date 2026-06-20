Глава Удмуртии опустился на 9 позиций в медиарейтинге губернаторов в мае

Глава Удмуртии Александр Бречалов потерял девять позиций в медиарейтинге глав регионов России и две строчки — в рейтинге регионов Поволжья. Такие данные приводит «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Александр Бречалов опустился на 72-е место в медиарейтинге глав регионов России. Его медиаиндекс — число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — составил 12,4 тыс. очков, что на 3 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Число упоминаний в СМИ также сократилось — с 4,6 тыс. до 3,7 тыс.

Традиционно первое место в этом рейтинге занимает мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 664,5 тыс. очков. Количество сообщений с ним в СМИ достигло 59 тыс. На последнем месте оказался глава Калмыкии Бату Хасиков. Его медиаиндекс равен 2,1 тыс. очков, а число упоминаний — 1,3 тыс.

В рейтинге регионов Поволжья господин Бречалов потерял два места, опустившись на 13-ю, предпоследнюю позицию. Он оказался выше главы республики Марий Эл Юрия Зайцева, у которого насчитывается 9,8 тыс. очков медиаиндекса и 2,3 тыс. упоминаний в СМИ. Первое место в этом рейтинге сохранил раис Татарстана Рустам Минниханов. его медиаиндекс составил 80,5 тыс. очков, число сообщений с ним — 13 тыс.

Напомним, по итогам медиарейтинга первых лиц столиц в ПФО в мае глава Ижевска Дмитрий Чистяков потерял одну позицию и занимает сейчас 13-е место из 28. На его счету 1,2 тыс. очков.