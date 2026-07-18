Количество отказов на автокредиты в Удмуртии увеличилось в июне

В июне 2026 года количество отказов по заявкам на автокредиты в Удмуртии составило 64,4%, что на 0,4 п. п. выше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству отказов республика занимает 26-е место среди 30 регионов-лидеров РФ в данном сегменте кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«До июня 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты сокращалась несколько месяцев подряд. Однако она по-прежнему остается на довольно высоком уровне — более 70%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России доля отказов на автокредиты в июне составила 70,1%, что на 0,5 п. п. выше, чем в мае.

Напомним, в мае средний срок автокредита в Удмуртии составил шесть лет. Это на 18% больше показателя прошлого года. По числу лет, необходимых на полное погашение данного кредита, Удмуртия заняла 11-е место среди 30 регионов.