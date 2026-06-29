Средний срок автокредита в Удмуртии достиг в мае шести лет

Удмуртия заняла 11-е место среди 30 регионов РФ по продолжительности автокредитования. Средний срок автозайма в мае составил шесть лет. Это на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также недостаточно активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа.

Для сравнения, в Пермском крае средний срок автокредита в мае достиг 6,3 года, в Татарстане — 6 лет, в Башкирии — 6,2 года. Самые длительные сроки среди регионов фиксируются в Краснодарском крае (6,6 года) и Ставропольском крае (6,5 года), самые короткие — в Москве (5,3), Санкт-Петербурге (5,4) и Московской области (5,4).

Тенденция по увеличению срока автокредитования наблюдается по всей России. В мае 2026 года средний срок автокредита в России достиг 5,97 года. По сравнению с апрелем увеличение составило 2,6%. За год срок вырос на 17,5%: в мае 2025 года он составлял 5,08 года. Показатель в этом году стал рекордным с начала 2024 года.

Карина Пырина