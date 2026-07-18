Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч

Составлено ИИ-Ассистентъ

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня, стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года. Тогда погиб 21 человек, 50 пострадали, и около 300 зданий было разрушено. Сейчас масштаб разрушений значительно больше: повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий, и более 21 тыс. человек находятся во временных лагерях.

Ситуация осложняется тем, что Венесуэла, несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти, находится в глубоком экономическом кризисе из-за санкций США, гиперинфляции и неэффективного управления. Инфраструктура страны была в плачевном состоянии ещё до землетрясений, а государственные службы оказались не готовы к оперативному оказанию помощи. Масштаб разрушений усугубляется большим количеством зданий, построенных в середине XX века и неустойчивых к сейсмической активности.