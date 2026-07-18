Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч
Количество погибших из-за двух мощных землетрясений в Венесуэле 24 июня достигло 5069, сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.
Как уточнил господин Родригес в Telegram, число пострадавших превышает 16,7 тыс. Жилья из-за землетрясений лишились 17,9 тыс. человек.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей около 40 секунд. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения. Более 21 тыс. человек остаются во временных лагерях.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня, стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года. Тогда погиб 21 человек, 50 пострадали, и около 300 зданий было разрушено. Сейчас масштаб разрушений значительно больше: повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий, и более 21 тыс. человек находятся во временных лагерях.
Ситуация осложняется тем, что Венесуэла, несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти, находится в глубоком экономическом кризисе из-за санкций США, гиперинфляции и неэффективного управления. Инфраструктура страны была в плачевном состоянии ещё до землетрясений, а государственные службы оказались не готовы к оперативному оказанию помощи. Масштаб разрушений усугубляется большим количеством зданий, построенных в середине XX века и неустойчивых к сейсмической активности.