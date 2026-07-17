Количество ликвидаций турфирм выросло в полтора раза

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение числа ликвидаций турфирм в России произошло после нескольких лет нестабильности, вызванной пандемией COVID-19 и геополитическими событиями. В период 2020-2021 годов произошло наибольшее сокращение компаний, с рынка ушли 409 турфирм в пандемийный год, 361 в 2021 году и 268 в 2022 году. Однако в 2022 году впервые с начала пандемии в реестре «Турпомощи» начали появляться новые игроки, и в некоторых регионах, таких как Дагестан, Камчатка и Мурманская область, число турфирм даже выросло за счет внутреннего туризма.

Существенное снижение числа игроков наблюдалось на крупнейших рынках, таких как Москва и Санкт-Петербург, где до пандемии до 85% продаж обеспечивали зарубежные туры. Негативная динамика также была связана с сокращением выездного и въездных потоков. В то же время, некоторые аналитики зафиксировали сдержанный прирост внутренних туристов. В целом, российские туристы стали чаще выезжать за границу: в первом квартале 2025 года доля зарубежных направлений в общей структуре поездок выросла почти на 5 процентных пунктов, до 26%, а бронирования туров за рубеж прибавили 24,2% год к году. Это произошло за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, а также благодаря более активному развитию организованного сегмента через турфирмы, которые позволяют оплачивать часть расходов в рублях.

Однако активный рост зарубежных направлений стал фактором, сдерживающим внутреннюю туристическую активность. В первом квартале 2025 года число забронированных по России туров сократилось на 3,3% год к году, а доля России в структуре бронирований уменьшилась до 12%. Снижение интереса к внутреннему туризму в 2026 году также связывают с общим потребительским пессимизмом и стремлением россиян экономить, что привело к сокращению продолжительности поездок и выбору более бюджетных направлений. Критическая ситуация на Ближнем Востоке усугубила проблемы, вызвав удорожание перелетов и снижение спроса на некоторые международные направления.