В отпуск без компании

В первом полугодии в России прекратили работу 2,7 тыс. специализирующихся на туризме организаций, на 52,3% больше, чем годом ранее. Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года в России были ликвидированы 2,7 тыс. организаций, основной вид деятельности которых — туризм, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году значение увеличилось на 52,3%. Рост относительно первого полугодия 2024 года составил 46,1%. Из-за всплеска ликвидаций и отсутствия выраженного роста количества регистраций прирост количества компаний на туристическом рынке в январе—июне составил 0,84% и оказался минимальным за три года.

Туристический рынок переживает непростой год, в первую очередь на внутренних направлениях. Согласно подсчетам Travelata.ru, совокупное количество забронированных пакетных туров по России в первом полугодии сократилось на 31% год к году. Оценка «Слетать.ру» — падение на 22%. Сдержанный спад на рынке внутреннего туризма фиксировался с начала года, но в апреле—мае ситуация резко обострилась из-за частых закрытий аэропорта Сочи и проблем с топливом в Крыму (см. “Ъ” от 26 июня).

В «Островке» отметили увеличение доли выездных направлений в общей структуре гостиничных бронирований за январь—июнь на три процентных пункта год к году, до 19%.

Но значительно нарастить продажи и в этом случае туроператоры не смогли. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что объем бронирований в январе—июне 2026 года оказался на уровне прошлого года. Первоначально участники рынка прогнозировали рост числа заграничных поездок. Но вмешался ближневосточный кризис: из-за военного противостояния в регионе с начала марта до середины июня продажа туров была запрещена, а полетные программы ограничены.

В Fun & Sun говорят, что в начале года продажи туров шли с опережением на 40% год к году, в марте—апреле произошел спад, а затем бронирования начали восстанавливаться. В результате показатели оказались сопоставимы с прошлогодними. В «Русском экспрессе» совокупное число заявок в январе—июне 2026 года сократилось на 5% год к году из-за ближневосточного кризиса.

Средняя стоимость* ночи в популярных странах в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Страна Стоимость (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%) ОАЭ 17,9 –8 Китай 10,8 2 Турция 9 3 Таиланд 8,6 –6 Белоруссия 7,1 без изменений Армения 6,4 2 Узбекистан 5,8 –5 Казахстан 5,7 без изменений Грузия 5,4 –7 Абхазия 5,2 –4 Открыть в новом окне *По сделанным бронированиям. Источник: «Островок».

Туроператоры и агенты из-за закрытия Ближнего Востока столкнулись также с необходимостью возврата клиентам средств за проданные туры. Совокупно речь могла идти более чем о 19 млрд руб. Затем проблемой стал возврат средств за отмененные поездки уже в Сочи и Крым.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин обращает внимание, что не все компании в свете перераспределения спроса в этом году смогли перестроить бизнес. Но более важным фактором эксперт считает общее стремление туристов сократить расходы на путешествия. «Мы видим тренд на экономию, выбор более дешевых вариантов отдыха, небольшое сокращение длительности поездки»,— говорит он.

Средний бюджет поездок действительно практически перестал расти. В «Слетать.ру» говорят, что средний чек при бронировании поездок в Египет в январе—июне 2026 года увеличился только на 0,2% год к году (до 155,3 тыс. руб.), в Турцию — на 1,5% (до 167,1 тыс. руб.), в Таиланд — на 2,5% (до 155,2 тыс. руб.). Россия, Вьетнам, ОАЭ, Китай и Абхазия показали снижение среднего чека на 0,2–39,6% год к году в зависимости от направления.

В «Островке» отмечают, что средняя стоимость забронированной в России ночи в январе—июне 2026 года составила 5,8 тыс. руб., оставшись на уровне прошлого года. Выездные направления показали снижение на 5%, до 8,8 тыс. руб. Само по себе снижение бюджетов поездок может быть негативным фактором для агентского бизнеса: основной заработок в сегменте строится на комиссии от продаж. Александр Брагин отмечает, что причиной ухода компаний с туристического рынка могли стать и общеэкономические факторы, в том числе налоговые изменения в части снижения порога для применения упрощенной системы налогообложения.

Александра Мерцалова