На коллегии Минобороны обсудили внедрение нейросетей и рост поставок БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение объемов поставок беспилотников и внедрение нейросетей в военном управлении является частью стратегического развития, которое в том числе направлено на интеграцию БПЛА как «сквозной технологии» в существующие военные подразделения, с введением в них штатных операторов и инженеров. Это позволяет более эффективно использовать разведывательные и ударные дроны в боевых действиях, а также внедрять их для распознавания объектов и самоорганизации в группы в комплексах радиоэлектронной борьбы.

Развитие рынка беспилотников активно поддерживается на государственном уровне через утвержденную правительством Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Эти инициативы стимулируют спрос, производство, развитие инфраструктуры и подготовку кадров. Например, в рамках нацпроекта уже создаются научно-производственные центры и испытательные площадки.

Внедрение нейросетей в БПЛА и военное управление позволяет не только автоматизировать процессы распознавания целей, но и переходить к автономному выполнению задач дронами, а также обеспечивать их действия в виде самоорганизующихся групп. Эти новые технологии, включая искусственный интеллект, рассматриваются как факторы, повышающие эффективность применения войск. США также заинтересованы в применении нейросетей для боевого использования, планирования миссий и наведения высокоточного оружия, стремясь внедрять гражданские технологии в оборонный сектор.