Минобороны подвело ИИтоги

Минобороны России 17 июля подвело итоги первого полугодия по задачам, поставленным министром обороны Андреем Белоусовым в декабре 2025 года. Главным итогом коллегии стало первое официальное подтверждение применения в органах военного управления большой языковой модели. Кроме того, ведомство сообщило о двукратном росте поставок беспилотников и подготовке законопроекта о гражданско-военной интеграции, который должен создать правовой механизм для привлечения частных компаний и разработчиков к выполнению задач в интересах обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны РФ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны РФ

Открывая заседание, Андрей Белоусов напомнил, что часть поручений декабрьской коллегии была рассчитана на полугодовой срок. Министр предложил оценить не только достигнутые результаты, но и риски выполнения поставленных задач.

Замминистра Дмитрий Щербинин сообщил, что в первом полугодии началась реализация концепции цифровой трансформации вооруженных сил, а в центральных органах военного управления появились заместители руководителей по цифровой трансформации. По его словам, в Минобороны развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели, которая уже применяется в повседневной работе. Подробности о ее устройстве и масштабе внедрения не раскрываются. Господин Щербинин также рассказал про внедрение единой информационной среды Минобороны для управления финансами, имуществом и логистикой: во втором полугодии планируется расширить инфраструктуру проекта «Свод», который ранее ведомство представляло как единое защищенное информационное пространство для органов военного управления, и подключить новых пользователей.

О развитии войск беспилотных систем доложил замминистра Алексей Криворучко. Он пояснил, что поставки беспилотников в первом полугодии более чем вдвое превысили показатели 2025 года.

Абсолютные объемы поставок господин Криворучко не раскрыл. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что промышленность располагает возможностями для выпуска более 15 тыс. FPV-дронов в сутки.

Замминистра Василий Осьмаков сообщил, что Минобороны рассчитывает подписать многолетние планы военного сотрудничества с шестью государствами, а также рассказал о формировании на базе технополиса ЭРА проектного офиса гражданско-военной интеграции. Через сервис «Воентех» к военным поступило более 300 предложений от частных компаний, около 100 прошли предварительную экспертизу, а 25 уже получили поддержку. В рамках этой же инициативы Минобороны продолжает обсуждение законопроекта «О гражданско-военной интеграции», который в скором будущем должен создать механизм привлечения частных компаний и разработчиков необходимого военным оборудования к выполнению задач в интересах обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллегия Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ Коллегия Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ

Финансовое обеспечение также вошло в тему коллегии. Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин сообщил, что после оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа (ГОЗ) удалось перераспределить ресурсы на дополнительные закупки наиболее востребованных образцов вооружения, в том числе беспилотных систем, средств ПВО и ударных средств поражения.

Одновременно Минобороны планирует усилить контроль за расходованием средств. По словам господина Горнина, ведомство рассматривает возможность внедрения в Единую информационную систему ГОЗ технологий ИИ с цифровыми агентами, которые будут анализировать данные системы и определять организации для последующих проверок.

При этом, как отметил первый замминистра, цифровой мониторинг не заменит выездной контроль предприятий, поскольку система фиксирует отчетные показатели, но не оценивает фактическое состояние производства.

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Фото: Министерство обороны РФ Заседание коллегии Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ

Развитие беспилотных систем затронуло медицинское обеспечение войск: статс-секретарь—заместитель министра обороны Анна Цивилева сообщила, что в состав медицинских подразделений впервые включены отделения беспилотных систем, оснащенные роботизированными комплексами для эвакуации раненых. По ее словам, применение таких средств позволяет сократить время доставки военнослужащих с линии боевого соприкосновения и снизить риски для медицинского персонала.

Представленные доклады стали темой для последующего обсуждения рисков и необходимых мер в закрытой части коллегии, содержание которой Минобороны не раскрывает.

Дмитрий Сотак