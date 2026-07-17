«Яндекс» ответил на слова Грефа о зависимости компании от китайского ИИ

«Яндекс» (MOEX: YDEX) отверг слова председателя совета директоров Сбербанка Германа Грефа о том, что компания перестала разрабатывать собственные модели искусственного интеллекта и стала зависима от китайских решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Греф на пленарном заседании Совета федерации 17 июля заявил, что в России осталась только одна полностью отечественная ИИ–модель — от «Сбера». «Яндекс», по его словам, «дообучает Qwen» — большую языковую модель от китайской корпорации Alibaba.

«И конечно нас это ни сколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию. На этом рынке конкуренция глобальная, но лучше бы было, если б у нас было пять–шесть игроков, которые разрабатывают модели»,— сказал Герман Греф.

В «Яндексе» заявили, что слова господина Грефа неверны. «Яндекс продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений»,— сказали «Ъ» в пресс-службе компании.

«Яндекс» впервые представил собственную большую языковую модель YandexGPT в 2023 году, она была интегрирована в виртуальный помощник «Алиса». Затем компания представила нейросеть «Алиса AI» и YandexGPT 5 Pro.

Подробнее о выступлении Германа Грефа — в материале «Ъ» «Я ему про Anthropic, а он мне про Palantir».