Я ему про Anthropic, а он мне про Palantir

Пленарное заседание Совета федерации 17 июля ознаменовалось программным докладом руководителя Сбербанка Германа Грефа — одного из заметных энтузиастов развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Банкир подробно обрисовал сенаторам перспективы внедрения нейросетей во все сферы жизни, однако парламентарии, хоть и отметили просветительскую ценность выступления, сконцентрировались скорее на изъянах технологии — вплоть до ее потенциальной склонности к военным преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перед выступлением Германа Грефа Совет федерации одобрил рамочный закон о поддержке развития ИИ. По этому случаю верхнюю палату посетил «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко, который выступил с краткой речью. «В гонке по внедрению искусственного интеллекта на сегодняшний день конкурируют между собой не компании,— отметил он.— Идет страновая конкуренция. То есть наш условный-неусловный "Сбер" конкурирует со страной Китай, со страной Америка и так далее».

То, что глава Сбербанка понимает масштаб возложенной миссии, было ясно из названия его доклада: «Глобальные вызовы и возможности России в эпоху ИИ».

Первым делом господин Греф указал ориентир — американскую компанию Anthropic, опередившую Open AI в совершенстве ИИ-моделей (позже банкир дал понять, что и сам успел распробовать ее продукт).

В центр выступления он поместил предупреждение: «Бизнес-модели огромного количества корпораций подлежат умиранию». По словам господина Грефа, с рынка уходят важнейшие его составляющие: экспертные барьеры и асимметрия информации. ИИ-агент способен в считаные минуты проанализировать для любой компании лучшие предложения и выйти на оптимального поставщика товаров или услуг. Изменениям подлежат система образования, здравоохранение, перечислил руководитель банка: при поддержке Сбербанка ИИ уже внедряется в управление страной. «Всегда есть дискуссия между двигателями и охранителями. Мы, очевидно, являемся двигателями»,— резюмировал глава Сбербанка.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что все в палате понимают: благодаря ИИ через пять лет России предстоит «жить новой жизнью». Последовавшие вопросы докладчику давали понять, что к этой «новой жизни» сенаторы относятся с осторожностью. Александр Ролик спросил о готовности России к кибератакам с применением нейросетей. Герман Греф честно признался: «Не готова». А Иван Абрамов поинтересовался об отношении к маркировке услуг ИИ. На это глава Сбербанка ответил, что его корпорации скорее впору указывать обратное: ИИ отвечает в банке за 100% решений по физическим лицам и за 70% — по юридическим.

Алексей Пушков попросил разъяснить, как ИИ, обучающийся по ходу выполнения задач, будет действовать в военной сфере. Он вспомнил ракетный удар США по школе в иранском городе Минаб, в результате которой погибло более 150 человек. По сообщениям СМИ, в процессе отбора цели применялись алгоритмы ИИ компании Palantir. Герман Греф напомнил, что не является экспертом в военных системах, и предпочел более приземленные рассуждения: «Понятно, что война — это тяжелая история всегда. Всегда она несет большое количество ошибок». Автономизацию военного ИИ выступающий назвал самой аморальной из ошибок, которую можно совершить: «Пока контроль человека — это то, что должно быть встроено вовнутрь системы и являться обязательным ее элементом».

Степан Мельчаков