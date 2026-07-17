ВККС одобрила иски и уголовное преследование ряда судей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика привлечения судей, в том числе в отставке, к уголовной ответственности за коррупционные преступления стала заметно ужесточаться. Например, в 2025 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила уголовные дела против 12 судей, более половины из которых были связаны со взяточничеством. Это рассматривается экспертами как ужесточение борьбы с коррупцией в судебной системе.

За прошлый год (2025) ВККС рассмотрела 15 подобных представлений от Следственного комитета России (СКР) и одобрила около 80% из них. Это означает, что отставка больше не гарантирует защиту от ответственности, как это было до изменений в законодательстве в 2024 году. Одним из заметных примеров является ситуация в Ставропольском крае, который в 2025 году лидировал по числу коррупционных скандалов в судебной системе Северо-Кавказского федерального округа, где СКР возбудил семь дел против судей.