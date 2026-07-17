Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже

Объем выданных автокредитов в июне 2026 года достиг 176,9 млрд руб., превысив на 2,3% результат мая и на 33,5% прошлогодний показатель. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. При этом средняя полная стоимость кредита на новые автомобили за июнь выросла на 0,55 п. п., до 15,2% годовых.

За последние 12 месяцев этот показатель был выше только в первом квартале этого года. В то же время средняя ставка по кредиту в отчетном месяце снизилась почти на 0,3 п. п., до 11,75% годовых, достигнув минимума с апреля 2021 года. В результате спред между средней ставкой и средней ПСК вырос до 3,45 п. п., максимального значения с начала 2019 года.