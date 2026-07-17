Автокредиты без скидок

Оживление на рынке автокредитования стимулируется в том числе за счет снижения номинальных ставок: в июне этот показатель снизился до 11,75% годовых при покупке нового автомобиля. Это минимальное значение за пять лет. Однако полная стоимость кредита (ПСК) для клиентов обходится значительно дороже: в минувшем месяце она превысила номинальную ставку и достигла рекордного значения с начала 2019 года. К этому привело сокращение субсидирования ставок автомобильными брендами, рост продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, а также рост расходов на страховку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем выданных автокредитов в июне 2026 года достиг 176,9 млрд руб., превысив на 2,3% результат мая и на 33,5% прошлогодний показатель. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. При этом средняя полная стоимость кредита на новые автомобили за июнь выросла на 0,55 п. п., до 15,2% годовых. За последние 12 месяцев этот показатель был выше только в первом квартале этого года. В то же время средняя ставка по кредиту в отчетном месяце снизилась почти на 0,3 п. п., до 11,75% годовых, достигнув минимума с апреля 2021 года. В результате спред между средней ставкой и средней ПСК вырос до 3,45 п. п., максимального значения с начала 2019 года.

На рост ПСК по кредитам на новые машины во многом влияют программы субсидирования автопроизводителей.

Высокая ключевая ставка делает такие программы дорогими для автомобильных брендов, поэтому они сейчас работают точечно, указывает руководитель продукта «Автокредиты» ОТП-банка Анатолий Греков. При этом поддержка распространяется «лишь на отдельные модели и часто требует оформления полисов каско и покупки строго у дилера», поясняет эксперт.

Вместе с тем постепенное снижение базовых кредитных ставок, обусловленное снижением ключевой ставки, приводит к тому, что «производителям требуется меньший объем субсидирования для компенсации разницы», отмечает директор департамента развития партнерского бизнеса FAST Вячеслав Якубчик. С начала года ключевая ставка опустилась на 1,75 п. п., до 14,25%.

За это время средняя ставка по кредитам на новые автомобили опустилась на 1,65 п. п., тогда как средняя ПСК — менее чем на 0,1 п. п. Однако в расчет ПСК помимо ставки по кредиту входят различные дополнительные услуги, предоставляемые в том числе третьими лицами, включая оформление залога, комиссии по переводам денежных средств, сервисные платежи, страховку и ее оформление. Это те расходы заемщика, «без которых банк не предоставил бы кредит, либо предоставил бы его на других условиях», констатирует независимый эксперт в автокредитовании Станислав Сухов.

Поэтому даже при снижении средней ставки по кредиту его полная стоимость может возрастать.

«Снижение стоимости фондирования и расширение льготных программ сокращают процентную ставку, но при одновременном росте сопутствующих товаров и услуг ПСК может увеличиться»,— поясняет руководитель направления страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бессонов. Кроме того, при сокращении ставок вес дополнительных расходов по кредиту может расти, что приводит к увеличению ПСК, указывает господин Греков. Этому способствует и расширение тарифного коридора ОСАГО с конца прошлого года на 15% для автомобилей и 40% для мотоциклов, а также рост стоимости каско на 15–20% из-за удорожания ремонта и запчастей.

В дополнение к этому укрепление рубля привело к росту продаж новых автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. «Поскольку по таким автомобилям отсутствует субсидированная поддержка со стороны брендов, автокредиты в этом сегменте чаще оформлялись по базовым рыночным ставкам, что также могло оказать влияние на уровень ПСК»,— считает Вячеслав Якубчик.

Вместе с тем сокращение программ субсидирования ожидается и в ближайшее время. «В том случае, если ключевая ставка продолжит снижаться, потребность в субсидировании процента по кредитам будет падать, и производителям станет выгоднее направлять бюджеты на прямые скидки, а не на удешевление займа»,— поясняет господин Греков. Поэтому расхождение ставки по кредиту и ПСК продолжится.

Анна Петрова