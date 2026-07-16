Рассмотрение дела экс-судьи Александра Ефанова по иску Генпрокуратуры пройдет в закрытом режиме

В Октябрьском районном суде Самары прошло предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России к экс-главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову и его родственникам. Поводом для масштабного разбирательства стало решение 11-го апелляционного арбитражного суда от 2009 года. По мнению надзорного ведомства, оно позволило незаконно вывести из госсобственности 8118 га лесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Представители ответчика попросили предоставить время на ознакомления с материалами дела, которые были приобщены по ходатайству прокуратуры. Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что исковое заявление с приложенными на диске документами было отправлено ответчикам и их представителям по почте, но вручить его пока не удалось.

Представители стороны обвинения также выступили с ходатайством проводить заседания по данному делу в закрытом режиме. Они это мотивировали тем, что «будут озвучиваться сведения, содержащие охраняемую законом банковскую, налоговую и коммерческую тайну, а также персональные данные граждан и иные данные, распространение которых может повлечь нарушение прав граждан и государства». Представители стороны ответчика отметили, что «закрытость» процесса ставит под сомнение независимость судебной системы, и «дело такой важности и такого масштаба не может быть закрыто от общественности и общества». Судья Наталья Майорова в итоге приняла решение сделать процесс закрытым.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд Самары наложил обеспечительные меры на имущество семьи Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.

Генпрокуратура считает, что Александр Ефанов использовал свои полномочия для продвижения интересов по выводу земель лесного фонда из-под охраны в Самаре. В надзорном ведомстве полагают, что судебные решения создали условия для передачи тысяч гектаров под застройку и последующего перехода части участков к связанным с ним лицам.

По данным Генпрокуратуры, действия Ефанова нанесли государству ущерб примерно на 1,2 млрд руб. В связи с этим иск был подан для взыскания средств через арест активов семьи бывшего судьи.

Андрей Сазонов