Дни рождения
Сегодня исполняется 60 лет заместителю председателя Госдумы Шолбану Кара-оолу
Шолбан Кара-Оол
Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ
Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Петр Толстой:
— Дорогой Шолбан Валерьевич, поздравляю Вас с юбилеем! Пусть и дальше Вас окружают любящие друзья, родные и близкие, пусть всегда будет сибирское здоровье и охотничий азарт, пусть гармония природы всегда отзывается в щедрой душе, а уважение и любовь по-прежнему сопровождают любую Вашу деятельность.
19 июля исполняется 61 год полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву
Анатолий Серышев
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Его поздравляет губернатор Омской области Виталий Хоценко:
— Уважаемый Анатолий Анатольевич! Поздравляю Вас с днем рождения. Вы принадлежите к числу талантливых государственных деятелей, настоящих лидеров, которые, не останавливаясь на достигнутом, ставят перед собой новые задачи и блестяще их решают. Пусть Ваши глубокие знания во всех отраслях, опыт руководителя, высокий профессионализм еще долгие годы служат России и способствуют развитию сибирских регионов! Желаю Вам новых успехов в ответственной деятельности, которой Вы посвятили свою жизнь, неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, правильных решений и перспективных проектов, надежных помощников и любящих близких!