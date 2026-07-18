Сегодня исполняется 60 лет заместителю председателя Госдумы Шолбану Кара-оолу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шолбан Кара-Оол

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Шолбан Кара-Оол

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Петр Толстой:

— Дорогой Шолбан Валерьевич, поздравляю Вас с юбилеем! Пусть и дальше Вас окружают любящие друзья, родные и близкие, пусть всегда будет сибирское здоровье и охотничий азарт, пусть гармония природы всегда отзывается в щедрой душе, а уважение и любовь по-прежнему сопровождают любую Вашу деятельность.

19 июля исполняется 61 год полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Серышев

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Анатолий Серышев

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Омской области Виталий Хоценко:

— Уважаемый Анатолий Анатольевич! Поздравляю Вас с днем рождения. Вы принадлежите к числу талантливых государственных деятелей, настоящих лидеров, которые, не останавливаясь на достигнутом, ставят перед собой новые задачи и блестяще их решают. Пусть Ваши глубокие знания во всех отраслях, опыт руководителя, высокий профессионализм еще долгие годы служат России и способствуют развитию сибирских регионов! Желаю Вам новых успехов в ответственной деятельности, которой Вы посвятили свою жизнь, неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, правильных решений и перспективных проектов, надежных помощников и любящих близких!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»