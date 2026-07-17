Блогера Илью Ремесло задержали по делу о ложных сообщениях об армии
В Санкт-Петербурге задержали блогера и юриста Илью Ремесло. Ему вменяют в вину распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ.
После обыска фигуранта отправили в Москву, где ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения. За фейки господину Ремесло грозит до десяти лет лишения свободы.
Уголовное преследование за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ (так называемых «фейков об армии») регламентируется статьей 207.3 УК РФ и предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. По этой статье уже привлекались различные категории людей, включая журналистов, блогеров, активистов и политиков.
Например, журналист Forbes Сергей Мингазов был задержан за репост публикации о событиях в Буче и приговорен к штрафу, хотя обвинение запрашивало шесть лет колонии. Петербургская художница Саша Скочиленко была арестована по той же статье после замены ценников в магазине на листовки с информацией об обстреле Мариуполя. Также, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин (признан иностранным агентом) и блогер Александр Шпак были заочно арестованы по обвинениям в распространении фейков об армии.
Дела по этой статье часто возбуждаются по мотивам «политической ненависти или вражды», что является отягчающим обстоятельством. В ряде случаев обвиняемые, такие как журналистка Мария Пономаренко и художник Саша Скочиленко, указывали на проблемы со здоровьем, что, однако, не всегда влияло на избрание меры пресечения.