Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами

Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить нормализацию отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанский авиалиний» в 2024 году. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях и восполнить образовавшуюся паузу.

На пресс-конференции по итогам встречи также доминировал позитивный настрой. Сергей Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные» и напомнил недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между странами полностью нормализованы. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран.