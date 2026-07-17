Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами
Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить нормализацию отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанский авиалиний» в 2024 году. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях и восполнить образовавшуюся паузу.
На пресс-конференции по итогам встречи также доминировал позитивный настрой. Сергей Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные» и напомнил недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между странами полностью нормализованы. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран.
Отношения между Россией и Азербайджаном обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, а также из-за задержаний и гибели уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. Эти инциденты привели к взаимным обвинениям и дипломатическому протесту со стороны Азербайджана, который требовал прозрачного расследования и привлечения виновных к ответственности за крушение самолета, предположительно сбитого в результате взрыва ракет российских ПВО, пытавшихся сбить украинские БПЛА. Позиция Азербайджана по Украине также вызывала несогласие у Москвы.
Конечному процессу нормализации предшествовал длительный период обсуждений. В январе 2025 года Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, чтобы обсудить крушение самолета и призвать к полному прояснению обстоятельств трагедии, подчеркнув при этом важность стратегического партнерства. В апреле 2026 года Москва и Баку заключили соглашение о выплате компенсаций пострадавшим в результате авиакатастрофы, что стало одним из ключевых шагов к урегулированию конфликта.