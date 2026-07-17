В Москве арестовали бывшего советника Дениса Буцаева

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовные дела, связанные с хищениями и коррупцией распространены в сфере государственного строительства и развития инфраструктуры. Например, в Минобороны были выявлены хищения бюджетных средств, предназначенных для строительства и функционирования парка «Патриот». Экс-замминистра обороны Павел Попов обвиняется в создании организованной преступной группы, которая похитила не менее 25,8-30 млн рублей путем завышения объемов выполненных работ или их невыполнения. Средства предположительно использовались для строительства дома Попова и других личных нужд. По его делу также проходят бывший директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, которые признали вину и сотрудничают со следствием.

Подобные схемы хищения средств прослеживаются и в других регионах. Так, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции канализационных очистных сооружений, где путем завышения стоимости оборудования и дробления договоров похищено более 1 млн рублей. В Башкирии бывший председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах от представителей компаний, строящих логистический комплекс и монтирующих систему теплоснабжения. Эти случаи демонстрируют схожие методы присвоения бюджетных средств и нецелевого использования государственных ресурсов.