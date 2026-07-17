Хлоп, мусорок

В Москве арестован Павел Бесшапов, бывший советник находящегося в международном розыске экс-гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) Дениса Буцаева. Он обвиняется в соучастии в хищении 82 млн руб., выделенных на строительство мусороперерабатывающих заводов в Дагестане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник экс-гендиректора «Российского экологического оператора» Павел Бесшапов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший советник экс-гендиректора «Российского экологического оператора» Павел Бесшапов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД и отправил в СИЗО на два месяца Павла Бесшапова, бывшего советника находящегося в международном розыске экс-гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева. Задержали фигуранта накануне в Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, 49-летний Павел Бесшапов являлся одним из участников схемы по хищению средств, выделенных на строительство мусороперерабатывающих заводов в Дагестане. О начале их строительства местные власти отчитались еще в 2019 году. Предприятия по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов должны были быть построены в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах республики. Ввод их в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Однако, как выяснили следователи, в ходе реализации контрактов группа предполагаемых мошенников, в число которых входил и обвиняемый Бесшапов, предоставляла фиктивные данные как об объемах выполненных работ, так и использовавшихся при строительстве материалах.

В итоге фигурантами, по подсчетам МВД, было похищено как минимум 82 млн руб.

Ранее в рамках расследования, которое начинала дагестанская полиция, но затем материалы были переданы в следственный департамент МВД, задержали директора ООО «Региональный экологический оператор» Ивана Морозова и двух руководителей фирм-подрядчиков.

Заочно арестован и бывший шеф Павла Бесшапова — экс-гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. Ему меру пресечения в мае нынешнего года избрал Тверской суд Москвы в рамках другого дела о мошенничестве, связанного с исчезновением средств, выделявшихся ППК РЭО на так называемую мусорную реформу. Оно было возбуждено столичной полицией 20 апреля 2026 года, и речь в нем идет о хищении из ППК РЭО более 4 млн руб. Фигурантами этого расследования также являются трое бывших топ-менеджеров РЭО: заместитель гендиректора по стратегическому развитию Екатерина Степкина, финансовый директор Максим Щербаков и административный директор Юрий Валдаев.

Все они, как ранее сообщал “Ъ”, признали вину, но утверждали, что лишь выполняли указания своего непосредственного начальника Дениса Буцаева.

Именно из РЭО в марте 2025 года последний пошел на повышение, став заместителем главы Минприроды. Однако уже в апреле 2026 года, когда замаячила перспектива уголовного преследования, он оставил должность по собственному желанию и уехал за границу. 12 мая обвиняемый Буцаев был объявлен вначале в федеральный, а затем — в международный розыск.

По некоторым данным, в ближайшее время экс-замминистра Буцаеву планируется предъявить заочное обвинение и по делу, в котором фигурирует его бывший советник Бесшапов.

Олег Рубникович