Художника Анатолия Заславского похоронят 20 июля в Пушкине

Российского художника Анатолия Заславского похоронят 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине. Начало церемонии — в 14:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в его окружении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства

Анатолий Заславский умер 15 июля в возрасте 86 лет. Причиной смерти стал рак, сообщали ТАСС в окружении художника.

Господин Заславский работал в стиле экспрессионизм. Сам он говорил о влиянии на его творчество Ван Гога. Творческая карьера художника началась на рубеже 1960-1970 годов. В 1977-м стал членом Союза художников России. Произведения Анатолия Заславского выставлялись в городах бывшего СССР и за рубежом. Он создавал монументально-декоративные работы на фасадах зданий Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда и других городов. Основал неофициальную ассоциацию «Безнадежные живописцы».