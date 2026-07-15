Умер художник Анатолий Заславский

Российский художник, основатель и идеолог объединения «Безнадежные живописцы» Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет. О его смерти ученик художника Федор Хмылко сообщил «Фонтанке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анатолий Заславский Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Следующая фотография 1 / 13 Анатолий Заславский Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства Фото: Ассоциация поддержки Безнадёжного искусства

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Окончил среднюю художественную школу. Сначала учился на факультете живописи Киевского государственного института имени Тараса Шевченко, но был исключен за плохое знание языка. Переехав в Ленинград, окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной.

Творческая карьера господина Заславского началась на рубеже шестидесятых-семидесятых годов. В 1977-м он стал членом Союза художников России. Стиль художника ближе к экспрессионизму. Сам Анатолий Заславский в одном из интервью говорил о сильном влиянии на его творчество импрессионистов, особенно Ван Гога.

Господин Заславский также основал неофициальную ассоциацию «Безнадежные живописцы». Участники группы опираются на традиции ленинградской живописной школы. Приоритет в картинах они отдают цвету как главному носителю настроения и содержания. Первая выставка «Безнадежных живописцев» прошла в 2002 году.