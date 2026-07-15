Умер художник Анатолий Заславский
Российский художник, основатель и идеолог объединения «Безнадежные живописцы» Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет. О его смерти ученик художника Федор Хмылко сообщил «Фонтанке».
Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Окончил среднюю художественную школу. Сначала учился на факультете живописи Киевского государственного института имени Тараса Шевченко, но был исключен за плохое знание языка. Переехав в Ленинград, окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной.
Творческая карьера господина Заславского началась на рубеже шестидесятых-семидесятых годов. В 1977-м он стал членом Союза художников России. Стиль художника ближе к экспрессионизму. Сам Анатолий Заславский в одном из интервью говорил о сильном влиянии на его творчество импрессионистов, особенно Ван Гога.
Господин Заславский также основал неофициальную ассоциацию «Безнадежные живописцы». Участники группы опираются на традиции ленинградской живописной школы. Приоритет в картинах они отдают цвету как главному носителю настроения и содержания. Первая выставка «Безнадежных живописцев» прошла в 2002 году.
Одним из художников, оказавших влияние на творчество Анатолия Заславского, был Винсент Ван Гог. Работы Ван Гога, такие как «Подсолнухи», часто становились объектами внимания: так, в 2022 году активисты вылили томатный суп на картину «Подсолнухи» в Лондонской Национальной галерее. Произведения нидерландского художника, в том числе «Море в Сент-Мари», продолжают оставаться источником вдохновения для современных художественных проектов и ювелирных изделий.
Заславский был основателем объединения «Безнадежные живописцы», участники которого опирались на традиции ленинградской живописной школы. Понятие «нонконформизм» в контексте ленинградского андеграунда часто ассоциируется с «поколением дворников и сторожей», которые занимались искусством независимо от официальных художественных структур. В Музее AZ в Москве была открыта выставка «Анатолий Зверев. Открытое хранение», посвященная другому видному нонконформисту — Анатолию Звереву. Он, как и многие представители этого течения, избегал официального статуса, предпочитая творить вне системы.