Фальков обсудил с главой ЮНЕСКО арест Анны Новиковой во Франции

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудил с гендиректором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с арестом основательницы гуманитарной организации SOS Донбасс Анны Новиковой во Франции. Ее задержали в ноябре 2025 года по обвинению в шпионаже. С того момента она находится под арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Она подвергается гонениям, подвергается дискриминации. Мы попросили генерального директора ЮНЕСКО, чтобы в рамках того мандата, который есть в международной организации, были приняты соответствующие меры»,— сказал господин Фальков журналистам во время визита в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже (цитата по ТАСС).

Анна Новикова создала некоммерческую организацию SOS Donbass в 2021 году для помощи жителям Донбасса. По версии французских властей, компания использовалась для сбора конфиденциальной информации в интересах России и поездок в Донбасс для встреч с сотрудниками российской разведки. 15 июля суд в Париже отклонил очередное ходатайство об освобождении Анны Новиковой из-под стражи под судебный контроль.