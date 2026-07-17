Фальков обсудил с главой ЮНЕСКО арест Анны Новиковой во Франции
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудил с гендиректором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с арестом основательницы гуманитарной организации SOS Донбасс Анны Новиковой во Франции. Ее задержали в ноябре 2025 года по обвинению в шпионаже. С того момента она находится под арестом.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Она подвергается гонениям, подвергается дискриминации. Мы попросили генерального директора ЮНЕСКО, чтобы в рамках того мандата, который есть в международной организации, были приняты соответствующие меры»,— сказал господин Фальков журналистам во время визита в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже (цитата по ТАСС).
Анна Новикова создала некоммерческую организацию SOS Donbass в 2021 году для помощи жителям Донбасса. По версии французских властей, компания использовалась для сбора конфиденциальной информации в интересах России и поездок в Донбасс для встреч с сотрудниками российской разведки. 15 июля суд в Париже отклонил очередное ходатайство об освобождении Анны Новиковой из-под стражи под судебный контроль.
Анна Новикова, основательница и вице-президент гуманитарной организации SOS Донбасс, была задержана 17 ноября 2025 года во Франции вместе с председателем SOS Donbass, французом Венсаном Перфетти. Им предъявили обвинения в сговоре для совершения преступления и сборе информации в пользу иностранного государства, а также в сговоре. По версии французских властей, SOS Донбасс, созданная в 2021 году для помощи жителям Донбасса, использовалась как прикрытие для шпионской деятельности в интересах России и встреч с сотрудниками российской разведки.
Помимо Новиковой и Перфетти, по этому делу был арестован гражданин Украины Вячеслав Прудченко, которого французское следствие считает исполнителем задания Новиковой. В сентябре 2025 года он вывесил на Триумфальной арке в Париже плакат с изображением российского солдата, после чего его заключили под стражу по обвинению в сговоре и повреждении объекта культурного наследия. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным.