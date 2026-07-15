Суд во Франции отклонил просьбу основательницы SOS Donbass об освобождении

Суд в Париже отклонил очередное ходатайство об освобождении из тюрьмы под судебный контроль основательницы SOS Donbass Анны Новиковой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Филипп де Вель. Госпожу Новикову задержали во Франции по обвинению в шпионаже в ноябре 2025 года.

«К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала (новое ходатайство об освобождении.— “Ъ”) 7 июля, но его отклонили сегодня»,— сказал адвокат. Он добавил, что у госпожи Новиковой есть право подавать ходатайство о пересмотре решения по ее предварительному заключению каждые 10 дней.

Анна Новикова основала некоммерческую организацию SOS Donbass в 2021 году во Франции. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. По версии французских властей, Анна Новикова использовала организацию как предлог для сбора конфиденциальной информации в интересах России. Следствие считает, что во время поездок в ЛНР и ДНР женщина встречалась с сотрудниками российской разведки.