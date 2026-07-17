Евгений Хмара назначен врио министра обороны Украины

Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Минобороны страны. В то же время Андрей Сибига назначен временно исполняющим обязанности главы МИД, сообщил премьер Сергей Корецкий в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Хмара

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Евгений Хмара

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Важно сохранить непрерывность работы в области обороны и внешней политики»,— написал он.

На должность министра обороны Евгения Хмару предлагал президент Владимир Зеленский. Он отмечал «его беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций» и опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ. Господин Хмара возглавлял СБУ с начала этого года.

Андрей Сибига возглавит ведомство в роли временно исполняющего обязанности спустя чуть больше суток после отставки. Издание «Страна.ua» пишет, что в это время исполняющим обязанности был Евгений Перебейнос.

На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Президент Владимир Зеленский говорил, что кадровые перестановки необходимы для изменения политической системы.