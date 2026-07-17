Евгений Хмара назначен врио министра обороны Украины
Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Минобороны страны. В то же время Андрей Сибига назначен временно исполняющим обязанности главы МИД, сообщил премьер Сергей Корецкий в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
Евгений Хмара
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
«Важно сохранить непрерывность работы в области обороны и внешней политики»,— написал он.
На должность министра обороны Евгения Хмару предлагал президент Владимир Зеленский. Он отмечал «его беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций» и опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ. Господин Хмара возглавлял СБУ с начала этого года.
Андрей Сибига возглавит ведомство в роли временно исполняющего обязанности спустя чуть больше суток после отставки. Издание «Страна.ua» пишет, что в это время исполняющим обязанности был Евгений Перебейнос.
На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Президент Владимир Зеленский говорил, что кадровые перестановки необходимы для изменения политической системы.
Кадровые перестановки в Министерстве обороны Украины, а именно увольнение Михаила Федорова и назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности, вызваны стремлением президента Владимира Зеленского к укреплению своей власти. Федоров, которого многие считали модернизатором и близким к народу человеком, стал слишком популярным политиком, что сделало его опасным конкурентом для Зеленского. Его отставка вызвала демонстрации и недоумение в Европе. По мнению некоторых западных аналитиков, действия Зеленского могут иметь серьезные последствия для отношений Киева с ключевыми партнёрами, хотя некоторые видят и плюсы в снижении напряженности между Министерством обороны и командованием армии.
Подобные изменения происходили и ранее. Например, в 2023 году Алексей Резников был отстранен от должности министра обороны в контексте борьбы с коррупцией, а также из-за затягивающегося военного конфликта. Замена ключевых фигур в разгар боевых действий вызывает обеспокоенность как внутри страны, так и среди западных союзников Украины. Кабинет Министров Украины также ранее проводил назначения новых заместителей министра обороны, что отражает постоянные попытки реформирования ведомства.
Назначение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги также вписывается в общую картину кадровых перестановок в правительстве. Незадолго до этого, 4 сентября, прошение об отставке подал глава МИД Дмитрий Кулеба, который возглавлял министерство с марта 2020 года и играл ключевую роль в контактах с западными союзниками по вопросам военной и финансовой помощи. Одновременно с этими событиями свои посты покинул целый ряд других высокопоставленных чиновников, что указывает на масштабную "перезагрузку" правительства.