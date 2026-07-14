Верховная рада отправила в отставку правительство Украины
Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, указано в сообщении парламента страны. Вместе с ней в отставку ушел и весь состав правительства.
Временным главой правительства станет Денис Шмыгаль — первый вице-премьер, министр энергетики. По данным «РБК Украина», нового премьера должны назначить 16 июля.
Юлия Свириденко возглавляла правительство чуть меньше года, на пост премьера ее назначили 17 июля 2025 года. О кадровых перестановках в правительстве сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это необходимо для смены политической системы страны. Украинский лидер добавил, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом. Основное среди них — взаимодействие Киева и США по лицензиям на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Массовые кадровые перестановки в украинском правительстве начались ещё в январе 2023 года. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил о планах провести такие изменения в правительстве, в регионах и правоохранительной системе. Он указывал, что часть решений уже принята, а часть будет принята позже. Источники Reuters связывали эти перестановки с желанием властей Украины продемонстрировать западным лидерам готовность к борьбе с коррупцией, чтобы получить поставки танков для ВСУ. В мае 2024 года увольнение вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова вызвало недовольство западных чиновников, так как он занимался восстановлением Украины и был одним из подписавших зерновую сделку. Собеседники Financial Times отмечали, что кадровые изменения подорвали доверие партнеров к украинским властям, поскольку они не понимают мотивов таких решений.
В ноябре 2025 года оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко и формирования «правительства национального спасения» на фоне коррупционного скандала в энергетической отрасли. Речь шла о выявлении преступной группы, похитившей у государства 100 млн долларов. Однако президент Владимир Зеленский тогда дал понять, что главу своего офиса Андрея Ермака, увольнения которого также добивались оппозиционеры, он не лишит должности.