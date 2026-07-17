Россельхознадзор ограничил поставки в Россию турецких ягод и фруктов

Российские власти ввели для пяти турецких компаний запрет на поставку в Россию черешни, вишни, абрикосов, персиков и нектаринов из-за выявленных нарушений. Пока их объем поставок будет перераспределен между другими поставщиками. Но если запрет распространится на большее количество компаний, возникнут риски роста цен на популярные виды фруктов и ягод.

Турция поставляет в Россию 30–60% всего ассортимента косточковых, заместить его может быть непросто. Сейчас стоимость части популярных косточковых в России снижается как раз из-за хорошего урожая в Турции. Согласно NTech, средняя стоимость черешни в рознице на неделе 6–12 июля снизилась на 27% год к году, до 430,4 руб. за 1 кг. Нектарины подешевели на 9%, до 161,5 руб. за 1 кг, персики — на 4%, до 217,8 руб. за 1 кг. Абрикосы, впрочем, подорожали на 12%, до 221 руб. за 1 кг.