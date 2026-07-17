Трубопроводный завод начали строить в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Строительство завода ООО «НПП «Современные трубопроводные системы» началось в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», инвестиции в проект составят 4,2 млрд руб. Предприятие будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Производственная мощность составит 3,5 тыс. т продукции в год. На заводе планируется создать более 800 рабочих мест, его введут в эксплуатацию в 2028 году.

Заместитель губернатора Егор Поляков оценил бюджетный эффект от реализации проекта в десятилетней перспективе в 2 млрд руб. «Здесь будет налажен полный цикл технологического процесса – от разработки конструкторской документации до отгрузки продукции заказчику. Помимо этого, многие этапы производства будут полностью автоматизированы», — добавил господин Поляков.

Владимир Зубарев