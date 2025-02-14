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Трубопроводный завод за 4,2 млрд рублей построят в нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

ООО «Современные трубопроводные системы» планирует инвестировать 4,2 млрд руб. в строительство трубопрводного завода в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, компания уже получила свидетельство резидента особой экономической зоны.

Новый завод должен стать предприятием полного цикла по изготовлению трубопроводных систем для нефтегазового сектора, атомной промышленности и ТЭК.

На предприятии планируется создать 827 рабочих мест.

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