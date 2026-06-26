Инфляция вновь замедлилась во всех регионах Черноземья

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, продолжила замедляться в мае и составила 5,31% против 5,58% в апреле. Во всех регионах Черноземья за этот период показатель также снизился. Соответствующие данные приводят региональные отделения Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Курской области годовая инфляция замедлилась и составила 5,54%. По данным Курскстата, ИПЦ (индекс потребительских цен) достиг 103,13%. Цены в мае практически не изменились (снизились на 0,01%), наиболее заметно подорожали услуги на 0,46%. Цены на продовольствие, напротив, за май снизились на 0,55%. С исключением сезонности в мае они росли медленнее, чем в апреле. Среди причин снижения называют региональную особенность ценообразования. Плата за услуги дошкольного воспитания, которая не менялась длительное время из-за социальной значимости, в апреле была скорректирована вследствие роста издержек. В мае она не корректировалась.

годовая инфляция замедлилась и составила 5,54%. По данным Курскстата, ИПЦ (индекс потребительских цен) достиг 103,13%. Цены в мае практически не изменились (снизились на 0,01%), наиболее заметно подорожали услуги на 0,46%. Цены на продовольствие, напротив, за май снизились на 0,55%. С исключением сезонности в мае они росли медленнее, чем в апреле. Среди причин снижения называют региональную особенность ценообразования. Плата за услуги дошкольного воспитания, которая не менялась длительное время из-за социальной значимости, в апреле была скорректирована вследствие роста издержек. В мае она не корректировалась. Годовая инфляция в Тамбовской области в мае замедлилась и составила 5,53%. По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае 2026-го поднялся до 102,58% по отношению к декабрю 2025-го. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,10%, значительнее всего в регионе подорожали непродовольственные товары (на 0,66%), а продовольствие подешевело на 0,75%. Общий рост цен замедлился по сравнению с апрелем. Причиной стали расширение предложения отдельных продуктов питания и снижение спроса на некоторые бытовые услуги.

в мае замедлилась и составила 5,53%. По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае 2026-го поднялся до 102,58% по отношению к декабрю 2025-го. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,10%, значительнее всего в регионе подорожали непродовольственные товары (на 0,66%), а продовольствие подешевело на 0,75%. Общий рост цен замедлился по сравнению с апрелем. Причиной стали расширение предложения отдельных продуктов питания и снижение спроса на некоторые бытовые услуги. В Белгородской области годовая инфляция замедлилась четвертый месяц подряд и в мае составила 5,31%. Индекс потребительских цен, согласно данным Белгородстата, достиг 103,28%. Цены же выросли по сравнению с апрелем на 0,30%. Сильнее всего за месяц подорожали услуги (на 1,79%), а продовольственные товары, напротив, подешевели на 0,51%. В мае цены выросли больше, чем в апреле, это связано с возросшими затратами у поставщиков отдельных услуг и непродовольственных товаров.

Годовая инфляция в Орловской области замедлилась до 4,97%, а цены в регионе снизились на 0,13% к апрелю. По данным Орелстата, ИПЦ равен 102,71%. Заметнее всего подорожали услуги на 1,37%, а продовольственные товары подешевели на 1,78%. Цены в мае 2026 года по сравнению с апрелем снизились, в региональном отделении ЦБ причинами назвали расширение предложения на отдельных продуктовых рынках, снижение спроса на некоторые непродовольственные товары, а также укрепление рубля.

замедлилась до 4,97%, а цены в регионе снизились на 0,13% к апрелю. По данным Орелстата, ИПЦ равен 102,71%. Заметнее всего подорожали услуги на 1,37%, а продовольственные товары подешевели на 1,78%. Цены в мае 2026 года по сравнению с апрелем снизились, в региональном отделении ЦБ причинами назвали расширение предложения на отдельных продуктовых рынках, снижение спроса на некоторые непродовольственные товары, а также укрепление рубля. В Воронежской области годовая инфляция уменьшилась и составила 4,25%, а цены снизились на 0,33%. По данным Воронежстата, ИПЦ равен 102,18%. Заметнее всего подорожали услуги на 0,56%, а продовольственные товары подешевели на 1,42%. В мае цены продолжили снижаться из-за роста производства тепличных овощей в стране. Также сказалось действие соглашения об ограничении торговых наценок.

годовая инфляция уменьшилась и составила 4,25%, а цены снизились на 0,33%. По данным Воронежстата, ИПЦ равен 102,18%. Заметнее всего подорожали услуги на 0,56%, а продовольственные товары подешевели на 1,42%. В мае цены продолжили снижаться из-за роста производства тепличных овощей в стране. Также сказалось действие соглашения об ограничении торговых наценок. Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась до 4,67%. По данным Липецкстата, ИПЦ в мае 2026-го по отношению к декабрю 2025 года увеличился до 102,8%. Цены выросли на 0,06% к апрелю. Заметнее всего увеличилась стоимость услуг — на 1,22%, а продовольствие подешевело на 1,02%. Цены в мае выросли меньше, чем в апреле, потому что расширилось предложение отдельных видов продовольствия.

В апреле годовая инфляция во всех регионах Черноземья также замедлилась. Показатель в Тамбовской области достиг 5,93%, в Курской — 5,78%, в Орловской — 5,72%, в Белгородской — 5,39%, в Липецкой — 5,28%, а в Воронежской — 4,6%.

Мария Свиридова