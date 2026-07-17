Пресс-конференция перед финалом ЧМ впервые пройдет с участием болельщиков

Международная федерация футбола (FIFA) разрешит ограниченному числу болельщиков присутствовать на пресс-конференции перед финалом чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.

Брифинг состоится 17 июля в выставочном центре Javits в Нью-Йорке. Пресс-конференция пройдет с участием главных тренеров и капитанов команд-финалистов, также ее посетит президент FIFA Джанни Инфантино и другие специальные гости, имена которых будут объявлены позже.

Организатором мероприятия выступил коммерческий партнер FIFA — компания Fanatics. Взрослый билет на пресс-конференцию стоит $81,54, цена детского составляет $35. Отмечается, что болельщики не смогут задавать вопросы участникам брифинга.

Финальный матч чемпионата мира, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля на MetLife Stadium. В решающей встрече сыграют сборные Аргентины и Испании.

Таисия Орлова