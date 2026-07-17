Индекс активности МСП не дорос до положительной зоны

Деловая активность малого и среднего бизнеса в июне оставалась слабой: замеряющий ее индекс RSBI по-прежнему находился в зоне спада, хотя и вырос до 49,6 с 48,4 пункта в мае. Компании заявляли о снижении выручки и не спешили расширять штат — в условиях снижения спроса бизнес пока концентрируется на поддержании устойчивости.

Разворота динамики ждать пока не приходится — господдержка МСП все больше фокусируется на приоритетных сферах (например, туризм, ИТ и научно-техническая деятельность). Так, на этой неделе Корпорация МСП сообщила о запуске программы льготных кредитов для компаний, работающих в таких отраслях, на сумму до 500 млн руб. для пополнения оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».