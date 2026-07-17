Более 200 стран готовы поддержать переизбрание президента FIFA Инфантино

Более 200 национальных футбольных ассоциаций поддерживают переизбрание Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Maria Lysaker / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Господин Инфантино занимает должность с 2016 года. Дважды он переизбирался на безальтернативной основе. В апреле глава FIFA заявил, что планирует пойти на четвертый срок. Выборы пройдут 18 марта 2027 года в Марокко. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября.

Ассоциации-члены FIFA выразили поддержку Джанни Инфантино несмотря на недавний скандал. Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогана после звонка Дональда Трампа.

После инцидента журналист Ромен Молина написал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) работает над выдвижением кандидата против Джанни Инфантино. По информации The Guardian, из 211 членов FIFA лишь немногие не направили письма в поддержку действующего президента, в том числе Немецкий футбольный союз. В материале газеты подчеркивается, что «Инфантино не нуждается в поддержке Европы для получения подавляющего мандата, и в любом случае большая часть континента подтвердила свою поддержку его переизбрания».

Таисия Орлова