Более 200 стран готовы поддержать переизбрание президента FIFA Инфантино
Более 200 национальных футбольных ассоциаций поддерживают переизбрание Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает газета The Guardian.
Президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Maria Lysaker / Reuters
Господин Инфантино занимает должность с 2016 года. Дважды он переизбирался на безальтернативной основе. В апреле глава FIFA заявил, что планирует пойти на четвертый срок. Выборы пройдут 18 марта 2027 года в Марокко. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября.
Ассоциации-члены FIFA выразили поддержку Джанни Инфантино несмотря на недавний скандал. Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогана после звонка Дональда Трампа.
После инцидента журналист Ромен Молина написал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) работает над выдвижением кандидата против Джанни Инфантино. По информации The Guardian, из 211 членов FIFA лишь немногие не направили письма в поддержку действующего президента, в том числе Немецкий футбольный союз. В материале газеты подчеркивается, что «Инфантино не нуждается в поддержке Европы для получения подавляющего мандата, и в любом случае большая часть континента подтвердила свою поддержку его переизбрания».
Джанни Инфантино, возглавивший FIFA в 2016 году после масштабного коррупционного скандала, связанного с его предшественником Зеппом Блаттером, сумел укрепить свои позиции, во многом благодаря значительным коммерческим успехам организации. Под его руководством FIFA увеличила доходы, что позволило существенно нарастить ежегодные выплаты для 211 национальных футбольных ассоциаций — ключевой части электората Инфантино. В начале его правления эти выплаты составляли 250 тысяч долларов, тогда как на данный момент они достигают 2 миллионов долларов.
Инфантино также инициировал расширение чемпионата мира по футболу до 48 команд и реформировал клубное мировое первенство, превратив его из камерного соревнования в масштабный турнир с 32 клубами, что, по его замыслу, должно еще больше увеличить доходы FIFA. Однако эти изменения вызвали критику со стороны футбольных профсоюзов, которые указывают на чрезмерную нагрузку на игроков, а также со стороны ведущих лиг, видящих в реформах проявление неуважения к национальным чемпионатам. Европейские футбольные структуры, такие как UEFA, также выражали недовольство некоторыми решениями Инфантино, иногда атакуя его.