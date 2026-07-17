Хоккеист Дмитрий Яшкин перешел в «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий Дмитрий Яшкин заключил контракт с клубом FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Якшин (слева)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Дмитрий Якшин (слева)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Соглашение рассчитано на один год. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда составит 80 млн руб. Ранее о переходе Яшкина в «Шанхай» на драфте «Матча года» объявил президент клуба Илья Ковальчук.

33-летний Яшкин в прошлом сезоне, выступая за казанский «Ак Барс», набрал 32 очка (18 голов + 14 передач) в 59 матчах регулярного чемпионата и 10 (7+3) очков в 20 играх play-off, по итогам которого команда взяла серебро. Состав клуба из столицы Татарстана хоккеист пополнил в 2023 году, а с 2024-го был ее капитаном. Ранее в КХЛ он играл за петербургский СКА и московское «Динамо».

Арнольд Кабанов