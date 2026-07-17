Хоккеист Дмитрий Яшкин перешел в «Шанхай Дрэгонс»
Нападающий Дмитрий Яшкин заключил контракт с клубом FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Дмитрий Якшин (слева)
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Соглашение рассчитано на один год. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда составит 80 млн руб. Ранее о переходе Яшкина в «Шанхай» на драфте «Матча года» объявил президент клуба Илья Ковальчук.
33-летний Яшкин в прошлом сезоне, выступая за казанский «Ак Барс», набрал 32 очка (18 голов + 14 передач) в 59 матчах регулярного чемпионата и 10 (7+3) очков в 20 играх play-off, по итогам которого команда взяла серебро. Состав клуба из столицы Татарстана хоккеист пополнил в 2023 году, а с 2024-го был ее капитаном. Ранее в КХЛ он играл за петербургский СКА и московское «Динамо».
Переход Дмитрия Яшкина в «Шанхай Дрэгонс» произошел после изменений в статусе легионеров в КХЛ, согласно которым с сезона 2025/26 игроки с российским гражданством, независимо от спортивного гражданства, перестают считаться легионерами. Это касается, в частности, Яшкина, который родился в России, но представляет Чехию в международных соревнованиях. Ранее он играл за санкт-петербургский СКА, где был лучшим бомбардиром и снайпером сезона 2022/23, но покинул клуб из-за финансовых причин и невозможности СКА повторить более выгодное предложение с учетом потолка зарплат.
За время карьеры в КХЛ Дмитрий Яшкин провел два "чрезвычайно ярких" чемпионата за московское «Динамо», став лучшим снайпером регулярного первенства в позапрошлом сезоне с 38 голами. Позднее он вернулся в НХЛ, но из-за травмы пропустил большую часть сезона. В сезоне 2022/23 он набрал больше всех очков в регулярном чемпионате КХЛ и был претендентом на награду «Золотая клюшка».