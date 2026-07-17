Вступил в силу приговор за убийство перед «Галереей Чижова» в Воронеже

Мирджамилу Агаларову и Сарвату Каримову не удалось обжаловать приговор по уголовному делу об убийстве на автомобильной парковке перед ТРЦ «Галерея Чижова» в центре Воронежа. Апелляционным определением доводы стороны защиты о незаконности решения и смягчении назначенного наказания оставлены без удовлетворения. Об этом 17 июля сообщили в региональной прокуратуре. Осужденным назначено 12 и 18 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», суд с участием присяжных заседателей установил, что вечером 28 апреля 2024 года иностранные граждане Агаларов и Каримов на открытой парковке перед ТРЦ избили двух человек и нанесли им ножевые ранения. Один из пострадавших умер. По данным следствия, поводом для нападения стало незначительное происшествие — якобы один из оппонентов задел плечом знакомого осужденных.

Преступление квалифицировали как убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух человек (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Изначально по подозрению в убийстве задержали троих человек. Позже третьего подозреваемого отпустили по ходатайству следствия: его причастность к преступлению не подтвердилась.

Денис Данилов