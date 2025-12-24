Иностранцы получили 30 лет на двоих за убийство у «Галереи Чижова» в Воронеже

В Воронеже вынесли приговор по резонансному делу об убийстве перед торгово-развлекательным центром «Галерея Чижова», которое произошло в апреле 2024 года. На скамье подсудимых оказались двое иностранных граждан — Мирджамил Агаларов и Сарват Каримов. Как сообщили в региональной прокуратуре, Воронежский областной суд назначил обвиняемым 12 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Действия осужденных квалифицировали как убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух человек (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд с участием присяжных заседателей установил, что вечером 28 апреля Мирджамил Агаларов и Сарват Каримов на открытой парковке перед ТРЦ избили двух человек и нанесли им ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По данным следствия, поводом для нападения стало незначительное происшествие — якобы один из оппонентов задел плечом знакомого осужденных.

«Все события происходили на глазах жителей и гостей города Воронежа»,— подчеркнули в областной прокуратуре.

«Ъ-Черноземье» писал, что изначально по подозрению в убийстве задержали троих. Позже третьего подозреваемого отпустили по ходатайству следствия: его причастность к преступлению не подтвердилась. Мужчину освободили в зале суда. Агаларова и Каримова в свою очередь оставили в СИЗО.

Денис Данилов