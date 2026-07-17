Президент США обвинил КНР в попытках повлиять на выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп 16 июля выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, и обнародовал документы, подтверждающие, по его словам, «крупнейшую в истории компрометацию данных о выборах». Он призвал профильные ведомства провести расследование, а Конгресс — незамедлительно принять законопроект, который обеспечил бы прозрачность предстоящих выборов.

Демократы обвинили президента в приверженности теории заговора, а СМИ и аналитики — в подрыве отношений с Китаем накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Пекин обвинения Трампа категорически отверг. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер ответил предельно кратко: «Не сейчас. Никогда». Главный демократ в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал Трампа «слабым, невменяемым 80-летним неудачливым президентом, распространяющим теории заговора».