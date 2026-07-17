В Воронежской области открыли движение на поврежденном при угрозе БПЛА ж/д пути

Восстановительные работы на перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области завершены. Движение поездов восстановлено на обоих путях. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сегодня, 17 июля, в 03:35 на перегоне обнаружили повреждение одного из путей — движение организовали по второму. Из-за инцидента задержались несколько пассажирских поездов. Максимальное время отклонения от графика составило 2 часа 34 минуты.

Ночью в Воронежской области действовал режим опасности атаки БПЛА, введенный еще в 15:20. Под непосредственной угрозой удара находились Борисоглебский городской округ, Богучарский, Калачеевский, Острогожский и Лискинский районы. Жителей оповещали сиренами. С 05:44 до 06:13 также в регионе сохранялась ракетная опасность.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью дежурные средства ПВО в небе над областным центром ликвидировали один БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области по-прежнему сохраняется.

Кабира Гасанова