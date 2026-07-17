Железнодорожные пути повреждены в Воронежской области во время угрозы БПЛА

По информации Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), в 3:35 пятницы, 17 июля, в Воронежской области было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов запущено по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб ЮВЖД»,— заявили железнодорожники.

Минувшей ночью в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне около 15:20. Непосредственная угроза удара беспилотников фиксировалась в Борисоглебском городском округе, Богучарском, Калачеевском, Острогожском и Лискинском районах, включались сирены оповещения. Кроме того, в 5:44 была объявлена ракетная опасность. Ее отбой последовал в 6:13.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью дежурными силами ПВО в небе над областным центром был обнаружен и уничтожен один беспилотник.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— заявил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сейчас сохраняется на всей территории Воронежской области.

В Минобороны РФ сообщили, что всего ночью были перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На территории Черноземья дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.

Накануне, 16 июля, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки над Воронежем и двумя районами Воронежской области были уничтожены восемь беспилотников и одна высокоскоростная цель. В результате падения фрагментов БПЛА в пригороде Воронежа оказались повреждены стена и остекление частного дома. Повреждения также получил один автомобиль. Министерство обороны сообщило, что в этот день российские ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Однако какую конкретно цель ликвидировали на юге Воронежской области — не уточнялось.

Денис Данилов