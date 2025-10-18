РБК: главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин арестован по делу о госизмене, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, с сентября детектив находится под арестом в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с Андреем Матушкиным по делу о госизмене проходят еще два детектива.

По версии следствия, Андрей Матушкин собирал сведения, которые составляют гостайну, и передавал их за границу. Его также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии ее задачам на территории России. По словам одного из источников, речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Михаил Локтионов рассказал, что в ассоциацию Андрея Матушкина мог попасть «любой желающий, кто платит взносы, это не обязательно может быть частный детектив». По его словам, членами ассоциации были частные детективы в том числе из США, Великобритании и других стран.

Статья о госизмене (ст. 275 УК РФ) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.