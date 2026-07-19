Депутат заксобрания и дочь экс-губернатора Прикамья ликвидировали ИП

Бывший президент ФК «Амкар» и депутат регионального парламента Геннадий Шилов прекратил работу в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 16 июля. В качестве ИП с 2010 года он занимался торговлей пищевыми продуктами, а также арендой и управлением недвижимым имуществом. На день раньше ИП закрыла Елена Арзуманова, дочь экс-губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. В течение пяти лет она занималась операциями с недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Шилов

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Геннадий Шилов

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Стоит отметить, что по заявлению Геннадия Шилова в 2024 году был признан банкротом сын Елены Арзумановой Михаил. Он задолжал господину Шилову $4,1 млн и 33,1 млн руб. Сейчас финансовый управляющий должника пытается обжаловать ряд его сделок, в том числе с использованием криптовалюты. Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Концы ищут в крипте».