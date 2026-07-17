Лавров: Европа и Зеленский пытаются «оттащить» Трампа от договоренностей с РФ
Россия приняла предложения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, озвученные во время саммита на Аляске. От этих инициатив американского лидера пытаются «оттащить» Европа и президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что ранее все попытки мирного урегулирования провалились из-за того, что подписанты прошлых договоренностей не выполняли обязательства, хотя позже признавали это.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа 2025 года. После этого в Москве говорили о приверженности принципам договоренностей той встречи и «духе Анкориджа». Сергей Лавров указывал, что речь на саммите прежде всего шла об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией новых территорий. В феврале 2026 года Вашингтон отказался от «принципов Анкориджа», сообщал глава МИД РФ.
Переговоры между Россией и США, в рамках которых обсуждался мирный план Дональда Трампа, проходили на Аляске 15 августа 2025 года. Эти предложения, по словам Сергея Лаврова, включали отказ Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией новых территорий. Тогдашний президент США Дональд Трамп после встречи заявлял, что сделка по Украине ещё не достигнута, но подчеркнул, что вопрос вполне решаем, с чем российская сторона выразила согласие. В целом, американская администрация при Трампе осознавала реалии вокруг Украины и стремилась учитывать первопричины кризиса.
Однако уже 18 августа 2025 года Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить оставшиеся вопросы. Впоследствии Сергей Лавров сообщил, что Киев отказался от всех предложений Трампа по мирному урегулированию, включая отмену законодательства, запрещающего русский язык. Европейские политики, в частности Франция, Великобритания и Германия, пытались убедить Дональда Трампа поддержать их собственные планы по мирным переговорам и оказать давление на Россию, смещая акцент в сторону Украины. Эти и другие действия европейских стран, направленные на подрыв договоренностей Аляски, постоянно критиковались Москвой.