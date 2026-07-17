Лавров: Европа и Зеленский пытаются «оттащить» Трампа от договоренностей с РФ

Россия приняла предложения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, озвученные во время саммита на Аляске. От этих инициатив американского лидера пытаются «оттащить» Европа и президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что ранее все попытки мирного урегулирования провалились из-за того, что подписанты прошлых договоренностей не выполняли обязательства, хотя позже признавали это.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа 2025 года. После этого в Москве говорили о приверженности принципам договоренностей той встречи и «духе Анкориджа». Сергей Лавров указывал, что речь на саммите прежде всего шла об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией новых территорий. В феврале 2026 года Вашингтон отказался от «принципов Анкориджа», сообщал глава МИД РФ.